«Кто изображен?» — сын не узнал Собчак на фото топлес с Глюкозой и Расковаловой
Трехлетнему Платону откровенный портрет понравился, но увидел он на нем Виту. Точнее, трех Вит.
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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak
Сын Ксении Собчак не узнал маму на фото, где она позирует топлес вместе с подругами Глюкозой и Яной Расковаловой. Видеозапись забавного диалога с трехлетним Платоном она выложила в сторис своего Instagram-аккаунта.
«Этот портрет тебе нравится?» –спросила Собчак сына в начале видео.
«Да», — ответил он.
«А кто на портрете изображен?», — захотела подробностей теледива.
«Вита, Вита, Вита», — по очереди показывая на Расковалову, Собчак и Глюкозу, ответил ей ребенок.
«Три Виты?» — удивилась ответу Ксения.
«Да», — попытался развеять ее сомнения сын
«А посмотри внимательно. Ты уверен, что это Вита?» — не унималась знаменитость.
«Да», — остался Платон при своем мнении, чем вызвал долгое молчание.
Как сообщал 5-tv.ru, горячее фото с сексуальными подругами Ксения Собчак опубликовала в День святого Валентина. На снимке она прикрывала руками обнаженную грудь Глюкозы и Расковаловой, а те — ее голый бюст.
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