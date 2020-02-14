Сын Ксении Собчак не узнал маму на фото, где она позирует топлес вместе с подругами Глюкозой и Яной Расковаловой. Видеозапись забавного диалога с трехлетним Платоном она выложила в сторис своего Instagram-аккаунта.

«Этот портрет тебе нравится?» –спросила Собчак сына в начале видео.

«Да», — ответил он.

«А кто на портрете изображен?», — захотела подробностей теледива.

«Вита, Вита, Вита», — по очереди показывая на Расковалову, Собчак и Глюкозу, ответил ей ребенок.

«Три Виты?» — удивилась ответу Ксения.

«Да», — попытался развеять ее сомнения сын

«А посмотри внимательно. Ты уверен, что это Вита?» — не унималась знаменитость.

«Да», — остался Платон при своем мнении, чем вызвал долгое молчание.

Instagram @xenia_sobchak

Как сообщал 5-tv.ru, горячее фото с сексуальными подругами Ксения Собчак опубликовала в День святого Валентина. На снимке она прикрывала руками обнаженную грудь Глюкозы и Расковаловой, а те — ее голый бюст.