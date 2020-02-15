Good luck: Лавров и Помпео провели короткую встречу в Мюнхене
О неожиданностях переговоров рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели короткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом на своей странице в Facebook рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор Good luck», — рассказала она.
Захарова добавила, что это шокировало всех участников конференции, которые в этот момент находились рядом с российской переговорной комнатой.
«Мало кому сейчас американцы желают всего хорошего», — подчеркнула она.
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