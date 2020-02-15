Good luck: Лавров и Помпео провели короткую встречу в Мюнхене

|
Светлана Шевченко
11

О неожиданностях переговоров рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС /Щербак Александр, /Шарифулин Валерий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели короткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом на своей странице в Facebook рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор Good luck», — рассказала она.

Захарова добавила, что это шокировало всех участников конференции, которые в этот момент находились рядом с российской переговорной комнатой.

«Мало кому сейчас американцы желают всего хорошего», — подчеркнула она.

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...