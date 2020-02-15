«Мои сердечки»: Полина Гагарина показала умилительный поцелуй дочки и сына
32-летняя певица редко публикует в сети кадры со своими детьми — 12-летним Андреем и двухлетней Мией.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Полина Гагарина оригинально поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных. 32-летняя исполнительница опубликовала в Instagram редкий кадр, на котором позируют два ее ребенка: 12-летний Андрей и двухлетняя Мия. Обычно звезда старается как можно реже показывать снимки с детьми. Лицо младшей дочки знаменитость скрывает до сих пор.
На размещенном фото братик нежно обнимает сестренку, а та в ответ целует его в щеку.
«С днем всех влюбленных!» — подписала публикацию поп-дива, сопроводив ее хэштегами: #моисердечки; #безусловнаялюбовь.
Первым трогательную фотографию прокомментировал супруг знаменитости — модный фотограф Дмитрий Исхаков. Полина Гагарина и ему запретила выставлять в сеть снимки маленькой Мии.
«Ого! А так можно?» — удивился глава семейства.
Впервые Полина Гагарина вышла замуж в 2007 году за российского актера Петра Кислова. Именно от артиста певица родила старшего сына Андрея. Однако спустя три года пара рассталась. Со своей новой любовью Дмитрием Исхаковым поп-дива зарегистрировала отношения в 2014 году. Чуть позже на свет появилась младшая дочь звезды — Мия.
Известно, что сын Полины Гагариной очень хорошо поладил с отчимом и души не чает в сестренке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лучезарная Полина Гагарина на американском пляже ослепила фанатов улыбкой.
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