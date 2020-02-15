«Ого, какая!» — 57-летняя звезда «Универа» показала фото в купальнике
Елена Валюшкина опубликовала архивный снимок, сделанный во время спектакля «Шум за сценой».
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Фото, видео: Instagram @elena_valushkina
Российская актриса театра и кино Елена Валюшкина опубликовала в Instagarm черно-белое архивное фото. На снимке совсем еще юная знаменитость позирует в сексуальном кружевном боди, капроновых колготках и туфлях-лодочках. Фотограф запечатлел артистку прямо во время спектакля «Шум за сценой», поставленного по пьесе Майкла Фрейна.
Ретро-образ звезды очень впечатлил ее подписчиков. 57-летняя Елена Валюшкина решила объяснить, зачем ей понадобилось публиковать соблазнительную фотографию прошлых лет.
«Что-то все опять купальники начали выкладывать. Эх, где наша не пропадала! Вот, вчера мне в интервью задали вопрос — простенький. А какова ваша цель?! Ну, то бишь, в жизни. Хочу жить долго и счастливо — сказала я», — написала телезвезда в микроблоге.
Поклонники бросились осыпать Елену Валюшкину комплиментами. Фанатов впечатлила идеальная точеная фигурка и элегантный стиль, которыми знаменитость могла похвастаться в молодости.
«Бомба! Красота! Не устаю восхищаться»;
«Вау, какая секси!»
«Ничего себе! Вы шикарны!»
«Фото — огонь!» — написали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруг Елены Валюшкиной раскрыл всю правду о браке.
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