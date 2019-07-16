Экс-супруг звезды фильма «Формула любви» рассказал правду о браке

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Александр Яцко и Елена Валюшкина прожили вместе 20 лет.

Фото : Какдр из х/ф "Формула любви"

Бывший супруг звезды кинофильма «Формула любви» Елены Валюшкиной Александр Яцко рассказал о перипетиях уже ушедшей в прошлое семейной жизни. По словам актера, из совместно проведенных 20 лет они были счастливы только 12.

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Первое время Елене никак не удавалось забеременеть. Отчаявшись, она даже прибегла к процедуре ЭКО, затем неожиданно она и Александр узнали, что скоро станут родителями. На свет появился сын, а спустя несколько лет родилась и дочь.

Семейные будни шли своим чередом, как вдруг между Еленой и Александром стала ощущаться пропасть. По словам артистки, она узнала об изменах мужа и не могла с этим смириться. Александр же считает, что женщины склонны к сочинительству.

«Все когда-то кончается. Наше счастье также закончилось. Есть люди, которым везет, и они остаются вместе до гробовой доски. Мы не смогли построить счастливую семью, хотя в первые 12 лет совместной жизни были счастливы», — приводит слова Яцко Дни.ру.

Елена Валюшкина в 21 год стала всесоюзно известна благодаря роли Марии в музыкальной комедии Марка Захарова «Формула любви».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты нашли доказательства романа Стаса Пьехи со звездой «Холостяка».

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