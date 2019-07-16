Экс-супруг звезды фильма «Формула любви» рассказал правду о браке

Бывший супруг звезды кинофильма «Формула любви» Елены Валюшкиной Александр Яцко рассказал о перипетиях уже ушедшей в прошлое семейной жизни. По словам актера, из совместно проведенных 20 лет они были счастливы только 12.
Гороскоп на 16 июля: Возьмите быка за рога, Тельцы!
Первое время Елене никак не удавалось забеременеть. Отчаявшись, она даже прибегла к процедуре ЭКО, затем неожиданно она и Александр узнали, что скоро станут родителями. На свет появился сын, а спустя несколько лет родилась и дочь.
Семейные будни шли своим чередом, как вдруг между Еленой и Александром стала ощущаться пропасть. По словам артистки, она узнала об изменах мужа и не могла с этим смириться. Александр же считает, что женщины склонны к сочинительству.
«
Елена Валюшкина в 21 год стала всесоюзно известна благодаря роли Марии в музыкальной комедии Марка Захарова «Формула любви».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты нашли доказательства романа Стаса Пьехи со звездой «Холостяка».