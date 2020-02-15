Спасатели локализовали пожар в «Красном треугольнике» на площади в 300 квадратов

Спасатели локализовали пожар в производственном здании одного из старейших в Петербурге заводов «Красны треугольник» на площади в 300 квадратов. Как стало известно 5-tv.ru, возгоранию присвоен ранг пожара 1-Бис.

В настоящее время проводится проливка и разборка конструкции. По данным ТАСС, пожар охватил первый и второй этажи здания, а также кровлю.

«Красный треугольник» — промышленное предприятие, построенное на набережной Обводного канала в 1860 году. Специализируется на производстве резиновой продукции.