Спасатели локализовали пожар в «Красном треугольнике» на площади в 300 квадратов
В настоящее время проводится проливка и разборка конструкции.
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Фото, видео: МЧС РФ
Спасатели локализовали пожар в производственном здании одного из старейших в Петербурге заводов «Красны треугольник» на площади в 300 квадратов. Как стало известно 5-tv.ru, возгоранию присвоен ранг пожара 1-Бис.
В настоящее время проводится проливка и разборка конструкции. По данным ТАСС, пожар охватил первый и второй этажи здания, а также кровлю.
«Красный треугольник» — промышленное предприятие, построенное на набережной Обводного канала в 1860 году. Специализируется на производстве резиновой продукции.
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