Ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе, сообщает 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

«Разрушение ступени ракеты SL-14 (обозначение „Циклона-3“ в США — ред.) произошло 12 февраля 2020 года», — написано в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Разрушение третьей ступени произошло спустя 29 лет после запуска спутника «Метеор-3» с космодрома Плесецк. Подчеркивается, что ступень не могла разрушиться в результате столкновения с каким-либо объектом.

Известно, что отработавшая ступень распалась на 75 обломков, за которыми следят ВВС Америки. Информации о том, представляют ли части разрушенной ступени опасность для действующих космических аппаратов, пока нет.

Трехступенчатая ракета «Циклон-3» была изготовленная на украинском «Южном машиностроительном заводе» имени А. М. Макарова»». Первый пуск ракеты состоялся в 1977 году на космодроме «Плесецк». В последний раз «Циклон-3» вышел на околоземную орбиту в 2009-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине объявили об успешном тестирование ракеты класса «Циклон-4».