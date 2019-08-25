Пресс-служба украинского конструкторского бюро (КБ) «Южное» в своем аккаунте в Facebook сообщила о первых за 28 лет независимости Незалежной успешных испытаниях космической ракеты-носителя класса «Циклон-4».

«Накануне 28-й годовщины независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом — состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса „Циклон-4“», — говорится в сообщении.

Facebook @Yuzhnoye State Design Office

В КБ отметили, что данные испытания стали заключительной фазой непосредственно перед летными тестами и признаны успешными. По словам инженеров, все системы ракеты отработали отлично.

«Это заключительные и самые важные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя „Циклон-4“ — именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку», — отметили в КБ «Южное».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский генерал призвал создать ракеты, способны «достать» Москву и Петербург.