Кокаин нашли в анализах напавшего на росгвардейца боксера Кушиташвили

Кокаин был обнаружен в анализах напавшего на росгвардейца и подозреваемого в хранении наркотиков чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин», — цитирует РИА Новости заявление прокурора, сделанное в зале суда.

Федерация бокса России планирует пожизненно дисквалифицировать арестованного спортсмена. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

«Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня (14 февраля — Прим.ред.)», — сказал Умар Кремлев.

Генсек Федерации бокса РФ добавил, что будет проведена строгая проверка всех спортсменов после инцидента с Георгием Кушиташвили в рамках обеспечения жесткого контроля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавшего на росгвардейца боксера Кушиташвили исключили из сборной России.