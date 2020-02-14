Кокаин нашли в анализах напавшего на росгвардейца боксера Кушиташвили
Федерация бокса России планирует пожизненно дисквалифицировать спортсмена.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Кокаин был обнаружен в анализах напавшего на росгвардейца и подозреваемого в хранении наркотиков чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.
«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин», — цитирует РИА Новости заявление прокурора, сделанное в зале суда.
Федерация бокса России планирует пожизненно дисквалифицировать арестованного спортсмена. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
«Обнаружение кокаина в организме Кушиташвили — это позор и шок. Да, в таком случае мы пожизненно отстраняем. Рассмотрим этот вопрос сегодня (14 февраля — Прим.ред.)», — сказал Умар Кремлев.
Генсек Федерации бокса РФ добавил, что будет проведена строгая проверка всех спортсменов после инцидента с Георгием Кушиташвили в рамках обеспечения жесткого контроля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавшего на росгвардейца боксера Кушиташвили исключили из сборной России.
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