«Что с тобой, Оля?» — Бузова едва не падает от усталости после концерта — видео

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Валентин Черников
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После концерта в Брянске певицу вели за руки до гримерки.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Появление Ольги Бузовой на камеру после очередного выступления вызвало недоумение поклонников. В сторис ее Instagram-аккаунта появилось видео, снятое за кулисами концертной площадки в Брянске на День святого Валентина.

В кадре певица еле стоит на ногах и с трудом передвигается. Ее поддерживают двое помощников. Сама звезда пребывает в приподнятом настроении после удачного шоу.

Instagram @buzova86

«Что я творила? Я отжигала?» — спрашивает по дороге Бузова у одного из провожающих. Тот уверяет, что звезда смотрелась на сцене великолепно, особенно во второй части концерта.

Ольгу доводят до гримерки и отпускают. Она изгибается, чтобы распрямиться, и с трудом влетает в комнату. Фанаты так и не поняли что случилось: была ли теледива в нетрезвом состоянии или настолько устала.

«Оля — настоящая трудяга!»

«Что с тобой, Оля? Ты пьяна?»

«Подшофе или прикалывается?» — отреагировали пользователи.

Сама артистка в последующих роликах дала понять, что вымоталась и натерла ноги во время шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова в костюме медсестрички поздравила фанатов с Днем Святого Валентина.

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