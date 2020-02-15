Наталья Штурм впервые призналась, что сделала ЭКО

Подробности личной жизни Натальи Штурм стали известны после выхода шоу Елены Кудрявцевой «Секрет на миллион». В беседе с ведущей 53-летняя певица призналась, что не раз делала аборт. В первый раз она решилась на это в период учебы в музыкальном училище.

Позднее прерывание беременности отразилось на здоровье Натальи. Два года она не могла забеременеть. Вместе с мужем бизнесменом Игорем Павловым артистка согласилась на процедуру ЭКО — в те годы еще малоизвестную обывателю.

Штурм рассказала, что на тот момент пара мечтала о мальчике и «заказала» пол будущего ребенка. Отделяя хромосомы, врач обещала ей здорового и сильного сына.

Сегодня 16-летний Арсений отказывается общаться с матерью. По ее словам, отец мальчика много лет говорил ему гадости про нее. Дважды судился с ней, чтобы забрать наследника и в итоге своего добился. Арсений живет с Павловым и не звонит Наталье.

Брак с бизнесменом распался после череды семейных конфликтов. Штурм утверждает, что муж злоупотреблял алкоголем и бил ее. Тем не менее на протяжении шести лет после развода она поддерживала с ним интимные отношения. Брак и секс — вещи разные, сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Штурм объяснила появление своего фото с синяками.