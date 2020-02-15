Стала известна предварительная причина стрельбы в центре Калининграда
Один из торговцев Центрального рынка расстрелял из карабина «Сайга» целую семью.
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Фото, видео: ВКонтакте @avt39, 5-tv.ru
Стала известна предварительная причина стрельбы в центре Калининграда. Вечером один из торговцев Центрального рынка расстрелял из карабина «Сайга» целую семью.
Как стало известно 5-tv.ru, у супругов Дарьи и Вадима был давний конфликт с торговцем Фалилем Бахрамовым за место на рынке. Все участники событий занимались торговлей овощами.
15 февраля вечером Бахрамов подкараулил их на улице Баранова и открыл прицельный огонь. Супруги погибли на месте. Их сын успел скрыться от нападавшего уже будучи раненым.
После чего нападавший попытался покончить с собой. Позднее он скончался в больнице.
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