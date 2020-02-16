Жители Калининграда несут цветы на рынок, где застрелили супружескую пару
По версии следствия, около семи часов вечера 15 февраля подозреваемый из охотничьего карабина открыл огонь по прохожим. В результате мужчина и женщина погибли.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
Жители Калининграда несут цветы к месту расправы над супружеской парой на рынке в центре города. По предварительным данным, торговец открыл огонь из охотничьего карабина по семье. В результате ЧП супруги — Дарья и Вадим — скончались на месте. Их 13-летний ребенок ранений не получил. Как стало известно 5-tv.ru, застреленная 35-летняя женщина находилась на четвертой неделе беременности.
Очевидцы происшествия до сих пор не могут поверить в случившееся.
«У меня на душе мерзко. Как можно убить? <…> Зачем убивать беременную женщину и стрелять в ребенка? Какое может быть чувство? Ужасное», — призналась в интервью 5-tv.ru посетительница рынка Ирина Павлова.
В настоящий момент Следственный комитет РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело по факту расстрела семьи на рынке в Калининграде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидец Елена Лейкина рассказала новые подробности стрельбы в центре Калининграда.
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