В результате стрельбы в центре Калининграда ранение получил подросток

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Светлана Шевченко
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Жертвами трагедии, предварительно, стали его родители.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

В результате стрельбы около Центрального рынка в Калининграде ранение получил подросток. Предварительно, жертвами трагедии, предварительно, стали его родители.

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Торговец, который открыл стрельбу из карабина «Сайга», скончался в больнице от полученных ранений. Это 62-летний Бахрамов Ф.

Причины произошедшего пока неизвестны.

На месте работают следственные группы. Движение по улице Баранова в настоящее время перекрыто.

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