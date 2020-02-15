В результате стрельбы в центре Калининграда ранение получил подросток

В результате стрельбы около Центрального рынка в Калининграде ранение получил подросток. Предварительно, жертвами трагедии, предварительно, стали его родители.

Ok.ru /460228653386

Торговец, который открыл стрельбу из карабина «Сайга», скончался в больнице от полученных ранений. Это 62-летний Бахрамов Ф.

Причины произошедшего пока неизвестны.

На месте работают следственные группы. Движение по улице Баранова в настоящее время перекрыто.