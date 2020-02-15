В результате стрельбы в центре Калининграда ранение получил подросток
Жертвами трагедии, предварительно, стали его родители.
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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru
В результате стрельбы около Центрального рынка в Калининграде ранение получил подросток. Предварительно, жертвами трагедии, предварительно, стали его родители.
Торговец, который открыл стрельбу из карабина «Сайга», скончался в больнице от полученных ранений. Это 62-летний Бахрамов Ф.
Причины произошедшего пока неизвестны.
На месте работают следственные группы. Движение по улице Баранова в настоящее время перекрыто.
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