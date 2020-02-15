Видео с места стрельбы в центре Калининграда, где погибли люди

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Светлана Шевченко
Срочная новость 245

Предварительно, погибли два человека. Ранен ребенок.

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Фото, видео: ВКонтакте @avt39

Неизвестный мужчина открыл вечером стрельбу в районе Центрального рынка в Калининграде.

Предварительно, погибли два человека — семейная пара. Ранение получил их ребенок подросткового возраста.

По информации 5-tv.ru, злоумышленник также был ранен и задержан. Позднее он скончался в больнице.

В настоящее время движение по улице Баранова перекрыта. На магистрали лежит один из погибших. Расследованием произошедшего занимается Следственный комитет.

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