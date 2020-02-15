Видео с места стрельбы в центре Калининграда, где погибли люди
Предварительно, погибли два человека. Ранен ребенок.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Фото, видео: ВКонтакте @avt39
Неизвестный мужчина открыл вечером стрельбу в районе Центрального рынка в Калининграде.
Предварительно, погибли два человека — семейная пара. Ранение получил их ребенок подросткового возраста.
По информации 5-tv.ru, злоумышленник также был ранен и задержан. Позднее он скончался в больнице.
В настоящее время движение по улице Баранова перекрыта. На магистрали лежит один из погибших. Расследованием произошедшего занимается Следственный комитет.
Нашли ошибку?