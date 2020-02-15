Погибшая в результате стрельбы в Калининграде женщина была беременна
В ходе давнего конфликта за место на рынке, один из торговцев расстрелял целую семью.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Погибшая в результате стрельбы в Калининграде женщина была беременна. Как стало известно 5-tv.ru, 35-летняя Дарья находилась на четвертой неделе беременности.
Вместе с ней погиб ее муж Вадим. Их сын-подросток с ранением госпитализирован. Медики не оценивают его состояние, как тяжелое.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, предварительной причиной конфликта стало место на Центральном рынке для торговли овощами и фруктами. Конфликт был затяжной. Стороны неоднократно подавали друг на друга в суд. В итоге, вечером 62-летний Фалиль Бахрамов взял карабин «Сайга» и открыл стрельбу.
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