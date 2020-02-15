Детский омбудсмен рассказала о состоянии сына погибших торговцев в Калининграде
Ранее сообщалось, что 13-летний подросток получил ранение и был госпитализирован.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Фото, видео: ВКонтакте @avt39, @overhear_kld
Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко в беседе с ТАСС уточнила, что сын погибших торговцев не получил ранения в ходе произошедшей стрельбы.
«Ребенок не получил никаких ранений, у него психологическая травма. <…> В настоящее время он передан родственникам, и психолог с ним работает», — пояснила Ткаченко.
Она подтвердила, что погибшие были его родителями. В настоящее время 13-летний подросток после осмотра медиками передан тете и отпущен на амбулаторное лечение.
Как сообщал 5-tv.ru, на фоне личной неприязни и многолетнего конфликта за место на рынке 63-летний калининградец взял в руки карабин «Сайга» и расстрелял своих оппонентов, которые в этот момент шли по улице Баранова. Сам стрелок умер от полученных ранений в больнице. Беременная женщина и ее супруг скончались на месте. Спастись удалось только их сыну.
Нашли ошибку?