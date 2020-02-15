Детский омбудсмен рассказала о состоянии сына погибших торговцев в Калининграде

Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко в беседе с ТАСС уточнила, что сын погибших торговцев не получил ранения в ходе произошедшей стрельбы.

«Ребенок не получил никаких ранений, у него психологическая травма. <…> В настоящее время он передан родственникам, и психолог с ним работает», — пояснила Ткаченко.

Она подтвердила, что погибшие были его родителями. В настоящее время 13-летний подросток после осмотра медиками передан тете и отпущен на амбулаторное лечение.

Как сообщал 5-tv.ru, на фоне личной неприязни и многолетнего конфликта за место на рынке 63-летний калининградец взял в руки карабин «Сайга» и расстрелял своих оппонентов, которые в этот момент шли по улице Баранова. Сам стрелок умер от полученных ранений в больнице. Беременная женщина и ее супруг скончались на месте. Спастись удалось только их сыну.