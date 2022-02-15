День Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы: что можно и что нельзя делать 16 февраля

Православная церковь чтит память праведных святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 16 февраля.

Согласно свидетельству евангелиста Луки, святой Симеон считался одним из Божиих избранников. Однажды, египетский царь Птолемей II Филадельф решил пополнить библиотеку текстами священных книг. Для перевода писаний на греческий язык он собрал 72 ученых мужа, среди которых был и Симеон.

Во время работы над книгой пророка Исаии святой наткнулся на фразу: «Дева во чреве приимит и родит Сына». Симеон пришел к выводу, что слово «дева» указано ошибочно и вместо него должно быть написано «жена». Как только он собрался исправить неточность, явился ангел и остановил его руку. Посланник бога сказал, что Симеон будет жить до той поры, пока лично не убедится, что пророчество сбылось. По преданию, праведник просуществовал около трехсот лет.

Встреча Симеона со Спасителем произошла на сороковой день после Рождества Христова. Тогда Дева Мария и Иосфи Обручник принесли в храм Богомладенца. Симеона, который встретил Христа Младенца и признал в нем Спасителя, стали называть Богоприимцем и считать покровителем детей.

Святая Анна Пророчица, которая вместе с праведником встречала в храме Иисуса, проповедовала, что он и является ожидаемым мессией.

Что можно делать 16 февраля:

В этот день наши предки молились Симеону и Анне, чтобы святые даровали здоровье новорожденному ребенку.

Что нельзя делать 16 февраля:

В этот день нельзя брать деньги в долг и надевать черные вещи, пишет Утро.ру.

Запрещено спорить и выяснять отношения с близкими — домовой может разозлиться и начать шалить;

16 февраля ни в коем случае нельзя лениться. Бездельников могут забрать темные силы;

В этот день не следует делать в доме перестановку, а то не будет покоя.

Народные приметы 16 февраля:

Лето будет дождливым, если в этот день выпадет большое количество снега;

Громко чирикают воробьи — к скорому наступлению весны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать 15 февраля — в день Сретения Господня.