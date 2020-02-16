Цинизм безопасности: Как ЦРУ и БНД пол планеты накололи
Главный редактор общественно-политического интернет-издания Виктор Мараховский о неизбежности слежки для обеспечения безопасности государства и его граждан.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Фото, видео: ТАСС/MANUEL GEISSER via www.imago-images.de, 5-tv.ru
Уважаемые зрители! Потрясающую сенсацию выдали на уходящей неделе американские и немецкие СМИ. Ну, если бы публика всего мира была более вдумчивой — это была бы главная сенсация месяца.
Журналисты выяснили, что с середины прошлого века две западные спецслужбы — ЦРУ и подчиненная ей западногерманская БНД — на двоих владели знаменитым швейцарским производителем шифровальной техники «Крипто АГ».
Компания в течение более чем пятидесяти лет продавала государствам планеты криптографические устройства, шифровальные машины и прочую технику для обеспечения полной секретности. Сначала механическую, потом электронную.
Государства — в том числе находившиеся с НАТО в состоянии холодной войны, а то и горячей войны — дружно велись на волшебные слова «нейтральная страна», «швейцарское качество», «высочайший уровень защиты данных» и что там еще полагается в таких случаях щебетать. И эти государства платили миллионы долларов, покупая все эти полезные девайсы для своих разведок, правительств и дипломатов.
А потом в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) Соединенных Штатов, пересчитывая полученные от этих буратин миллионы, читали их секретную шифрованную переписку как открытые книги. Среди пострадавших буратин — Египет, Саудовская Аравия, Иран, Южная Корея, Индонезия, Ирак, Италия, Ливия, Иордания.
Фактически — Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, Сухарто, аятолла Хомейни, Анвар Садат и все остальные финансировали слежку за собой. Стоит отметить, что некоторые из этих государств в итоге погибли под американскими бомбами.
Китай и СССР швейцарских машин не покупали, потому что что-то подозревали, но часть сведений все равно уходила — через страны, с которыми наши и китайские спецслужбы сотрудничали. ЦРУ продолжало использовать «Крипто АГ» до 2018 года.
Знаете, что делает эту историю по-настоящему актуальной для нас с вами? На этой же неделе оппозиционные СМИ внезапно сообщили с ужасом, что наша ФСБ, оказывается, направила российским сайтам, в том числе Avito, «Хабр» и Rutube, письма с требованием передать спецслужбе ключи для дешифровки переписки пользователей. А также организовать «круглосуточный доступ к своей информационной системе». Ужас-ужас, большой брат следит за тобой, все такое.
Так вот. Как учит нас история с крутой криптографической техникой из нейтральной Швейцарии — большой брат следит всегда. Нет никакой возможности защититься от него, нет никаких секретных способов спрятаться. Можно только выбрать себе большого брата. Либо за тобой будет приглядывать спецслужба твоей собственной страны — либо, если ты поверишь в «тайные независимые швейцарские алгоритмы» — досье на тебя будет у спецслужб стран, желающих уничтожить твою родину. Иного выбора просто нет.
Нашли ошибку?