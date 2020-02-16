Цинизм безопасности: Как ЦРУ и БНД пол планеты накололи

Уважаемые зрители! Потрясающую сенсацию выдали на уходящей неделе американские и немецкие СМИ. Ну, если бы публика всего мира была более вдумчивой — это была бы главная сенсация месяца.

Журналисты выяснили, что с середины прошлого века две западные спецслужбы — ЦРУ и подчиненная ей западногерманская БНД — на двоих владели знаменитым швейцарским производителем шифровальной техники «Крипто АГ».

Компания в течение более чем пятидесяти лет продавала государствам планеты криптографические устройства, шифровальные машины и прочую технику для обеспечения полной секретности. Сначала механическую, потом электронную.

Государства — в том числе находившиеся с НАТО в состоянии холодной войны, а то и горячей войны — дружно велись на волшебные слова «нейтральная страна», «швейцарское качество», «высочайший уровень защиты данных» и что там еще полагается в таких случаях щебетать. И эти государства платили миллионы долларов, покупая все эти полезные девайсы для своих разведок, правительств и дипломатов.

А потом в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) Соединенных Штатов, пересчитывая полученные от этих буратин миллионы, читали их секретную шифрованную переписку как открытые книги. Среди пострадавших буратин — Египет, Саудовская Аравия, Иран, Южная Корея, Индонезия, Ирак, Италия, Ливия, Иордания.

Фактически — Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, Сухарто, аятолла Хомейни, Анвар Садат и все остальные финансировали слежку за собой. Стоит отметить, что некоторые из этих государств в итоге погибли под американскими бомбами.

Китай и СССР швейцарских машин не покупали, потому что что-то подозревали, но часть сведений все равно уходила — через страны, с которыми наши и китайские спецслужбы сотрудничали. ЦРУ продолжало использовать «Крипто АГ» до 2018 года.

Знаете, что делает эту историю по-настоящему актуальной для нас с вами? На этой же неделе оппозиционные СМИ внезапно сообщили с ужасом, что наша ФСБ, оказывается, направила российским сайтам, в том числе Avito, «Хабр» и Rutube, письма с требованием передать спецслужбе ключи для дешифровки переписки пользователей. А также организовать «круглосуточный доступ к своей информационной системе». Ужас-ужас, большой брат следит за тобой, все такое.

Так вот. Как учит нас история с крутой криптографической техникой из нейтральной Швейцарии — большой брат следит всегда. Нет никакой возможности защититься от него, нет никаких секретных способов спрятаться. Можно только выбрать себе большого брата. Либо за тобой будет приглядывать спецслужба твоей собственной страны — либо, если ты поверишь в «тайные независимые швейцарские алгоритмы» — досье на тебя будет у спецслужб стран, желающих уничтожить твою родину. Иного выбора просто нет.