Экс-ведущая реалити-шоу «Остров любви» покончила с собой в Лондоне

Экс-ведущая реалити-шоу «Остров любви» актриса Кэролайн Флэк покончила с собой в Лондоне в возрасте 40 лет. Об этом сообщает CNN.

Предварительно, тело звезды было найдено в ее лондонской квартире накануне.

«Мы можем подтвердить, что наша Кэролайн скончалась сегодня, 15 февраля», — сообщили родственники телезвезды, добавив, что пока не готовы для каких-либо комментариев прессе.

В декабре 2019 года Кэролайн Флэк была выпущена под залог после предъявленных ей обвинений в нападении на своего 27-летнего возлюбленного Льюиса Бертона. Суд по этому поводу должен был состояться в марте 2020 года.

Прибывшие тогда в их квартиру сотрудники полиции были шокированы увиденным — звезда и ее бойфренд лежали в лужах крови. По данным следствия, они застали Флэк на месте преступления после того, как она избила Бертона торшером.

От ведения обожаемого ею реалити-шоу «Остров любви» звезда была отстранена. Ее место заняла Лора Уитмор. Все произошедшее тогда Флэк назвала проверкой и частью истории, которую ей когда-нибудь захочется рассказать.

После ее смерти в социальных сетях многие известные люди и поклонники уже назвали телеведущую жертвой травли в социальных сетях после произошедшего с ней в конце прошлого года. Около ее дома в столице Великобритании постепенно появляются цветы.

Кэролайн Флэк была ведущей английского радио и телевидения. Он вела шоу «Остров любви» с 2015 года. Также в ее копилке — проект «X Factor. Снималась в сериале «Зашибись!» (2002 — 2004).