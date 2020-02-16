«Настоящая!»: Мария Голубкина сразила фанатов лицом в морщинах

Звезда трагикомедии «Ребро Адама» Мария Голубкина буквально сразила поклонников лицом в морщинах. На своей странице в Instagram 46-летняя актриса опубликовала свежее фото, которое наглядно демонстрирует, что она одна из немногих знаменитостей, кто отказался от пластических операций и инъекций ботокса.

«Который раз думаю: а что же позорного в пятьдесят выглядеть на пятьдесят? На хорошие, честные пятьдесят. Красивые пятьдесят. Нормальные пятьдесят», — рассуждает в посте Мария Голубкина.

Поклонники выразили актрисе поддержку и в комментариях назвали ее поступок весьма вдохновляющим. Откровенность знаменитости многим пришлась по душе.

«Маша, мы с вами ровесницы! Шикарно выглядите!»

«Настоящая!»

«Уважаю за способность идти против этой повальной моды на пластику и однотипного результата»

«Вы классная, всегда интересная, неординарная», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Голубкина прокомментировала сведения о своей госпитализации.