«Настоящая!»: Мария Голубкина сразила фанатов лицом в морщинах
Актриса одна из немногих, кто отказался от пластических операций и инъекций ботокса.
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Фото, видео: Instagram @golubkina1973
Звезда трагикомедии «Ребро Адама» Мария Голубкина буквально сразила поклонников лицом в морщинах. На своей странице в Instagram 46-летняя актриса опубликовала свежее фото, которое наглядно демонстрирует, что она одна из немногих знаменитостей, кто отказался от пластических операций и инъекций ботокса.
«Который раз думаю: а что же позорного в пятьдесят выглядеть на пятьдесят? На хорошие, честные пятьдесят. Красивые пятьдесят. Нормальные пятьдесят», — рассуждает в посте Мария Голубкина.
Поклонники выразили актрисе поддержку и в комментариях назвали ее поступок весьма вдохновляющим. Откровенность знаменитости многим пришлась по душе.
«Маша, мы с вами ровесницы! Шикарно выглядите!»
«Настоящая!»
«Уважаю за способность идти против этой повальной моды на пластику и однотипного результата»
«Вы классная, всегда интересная, неординарная», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Голубкина прокомментировала сведения о своей госпитализации.
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