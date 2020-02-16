Дочь гламурной Глюкозы взбунтовалась и осталась без волос

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Василий Заика
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Лидия Чистякова демонстрирует полный протест против гламурного образа знаменитой матери.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Дочь гламурной певицы Глюкозы Лидия Чистякова взбунтовалась и осталась практически без волос. 12-летняя девочка демонстрирует полный протест против образа своей знаменитой матери.

По всей видимости, дочь знаменитости входит в так называемый подростковый период. За сравнительно короткое время Лидия из девочки с ангельской внешностью превратилась в бунтарку с короткими стриженными машинкой волосами фиолетового цвета.

Соцсети

Как пишет 7дней.ru, дочь Глюкозы начала выражать протесты на фоне проблем в отношениях ее родителей. Некоторые СМИ сообщали, что Александр Чистяков якобы имеет любовницу. Несмотря на это, слухи не подтвердились. Глюкоза и ее супруг сумели пережить кризис в семейной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак, Глюкоза и Расковалова оголились в День влюбленных.

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