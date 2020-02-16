Израненного леопарда после долгой реабилитации доставили в Москву для лечения

Израненного леопарда из Приморья доставили в Москву самолетом. Хищник по кличке Лео почти год провел в реабилитационном центре, однако по-прежнему нуждается в помощи специалистов.

В заповедник «Земля леопарда» животное попало в марте 2019 года — после того, как его сбил автомобиль. Директор учреждения Виктор Бардюк отмечает: подобран хищник был в более чем плачевном состоянии.

«Он находился без преувеличения при смерти, не шевелился. Было проведено несколько операций. Ветеринары сделали все возможное, чтобы его поставить на ноги. И поставили», — рассказал он.

Несмотря на то, что Лео чувствует себя значительно лучше, у него все еще остаются серьезные проблемы со здоровьем, которые не позволят ему выжить в дикой природе. У леопарда хондрома на лопатке — опухоль на хрящевой ткани, которая потенциально считается доброкачественной. Однако самая большая беда — атрофия мышц бедра задней лапы. Из-за этого животное не может нормально передвигаться, а самое главное — не способно залезть на дерево.

Шанс на то, что однажды Лео сможет вернуться в естественную для него среду обитания, пока сохраняется — но для этого нужно продолжить лечение у столичных специалистов. Наблюдаться животное будет у ветеринаров из специализированной клиники, а жить — в питомнике в Волоколамске.

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