Автор ремикса на саундтрек «Бригады» погиб в Австралии

Автор ремикса на саундтрек «Бригады», создатель музыкальной группы Triplex погиб в Австралии. Андрея Иванова унесло в океан, а позже выбросило на скалы. Его жене чудом удалось спастись, с переломами она была госпитализирована. Об этой трагедии на своей странице в Facebook рассказал журналист Михаил Козырев.

«Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — написал Козырев.

Композитору и диджею Андрею Иванову было 47 лет. Он является создателем ремикса на саундтрек к сериалу «Бригада», который был популярен в 2000-е годы.

По информации британского таблоида Daily Mail, музыкант вместе с супругой отдыхал на скалах, в это время на море было волнение. В какой-то момент поднялась волна и смыла пару. Жена Иванова несмотря на травмы смогла выбраться на берег, Андрея же вынесло на берег спустя некоторое время. Он был без сознания. Спустя некоторое время, несмотря на реанимационные действия врачей, музыкант скончался.