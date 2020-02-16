В Ленобласти нашли енота Йокки, переполошившего жителей региона перед Новым годом

Енота Йокки, которого десятки волонтеров искали в Ленинградской области несколько месяцев, наконец, нашли. Об этом говорится в сообщении на странице зверя в Instagram.

«Нашли-нашли-нашли! Возвращаемся домой! Йокки в жутком стрессе. Позже все напишу, и фотки, и видео, и к ветеринару», — написали хозяева животного.

Instagram @raccoon_yokky_san

Известие о возвращении енота домой очень обрадовало пользователей сети. Зверек потерялся утром 31 декабря в поселке Горки, в парке Гринвальд. С тех пор о нем не было одного известия, однако поиски не утихали. В конце концов, волонтерам удалось обнаружить следы сбежавшего животного и по ним выйти к нему самому.

Енот Йокки — звезда интернета. Забавные фото и видео с пушистым зверьком уже давно полюбились пользователям сети. Йокки заслужил любовь уже более одной тысячи подписчиков, а за его поисками следили жители разных уголков Земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несчастный енот на востоке Москвы звал на помощь с огромного дерева.