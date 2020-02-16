Российская телеведущая Ксения Собчак вслед за другими звездами российского шоу-бизнеса решила поставить себя на место персонажей, изображенных на картинах величайших художников в истории. Осуществить задумку удалось, благодаря возможностям специального приложения.

При помощи фоторедактора звезда заменила лица на портретах на свое — получилось очень забавно. Крестьянка, граф, женщина с младенцем — в опубликованной серии кадров всех героев представляет Ксения Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Эксперимент светской львицы понравился ее подписчикам. Больше всего восторженных комментариев вызвал мужской портрет: на нем телеведущая предстает в образе графа с седыми кудрявыми волосами. Увидеть знаменитость в таком образе поклонникам было очень непривычно и в то же время смешно.

«Интересный коллаж!»

«Третий портрет — огонь!»

«Бесстрашная!»

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»

«Это шедевр!» — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что образы средневековых персонажей примерила Ольга Бузова.