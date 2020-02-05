«Солидный мужчина бы вышел»: Бузова с бакенбардами в военной форме взорвала сеть

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова развеселила своих подписчиков в Instagram. Поп-дива, которую фанаты привыкли обычно видеть в элегантных женских образах, на этот раз решила над собой поиронизировать. Звезда попробовала себя в роли средневековых персонажей. Осуществить задумку удалось, благодаря возможностям фотошопа.

Воспользовавшись функциями редактора фотографий, Бузова переместилась в ушедшую эпоху и поставила себя на место величайших людей в истории. При помощи приложения артистка заменила лица выдающихся личностей на снимках на свое — получилось очень забавно. Крестьянка, царица, графиня и даже генерал — в опубликованной серии кадров их всех представляет светская львица.

Особенно необычно и смешно поклонникам было увидеть Бузову в мужском образе — в военной форме и с короткими вьющимися волосами.

Instagram @buzova86

От комментариев даже не удержался возлюбленный теледивы Давид Манукян. Он отметил, что ему больше всего понравился снимок, на котором его избранница предстала в образе генерала. Фолловеры разделили его мнение.

«Солидный мужчина бы вышел!»

«Покорила бы даже Средневековье!»

«Смеюсь в голос!» — признались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Бузову заподозрили в беременности.