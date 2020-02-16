Момент гибели девушки на конкурсе по поеданию пирожных попал на видео

Камеры видеонаблюдения сняли момент, как москвичка насмерть подавилась пирожным в столичном баре Killfish в Нижнем Сусальном переулке. Девушка приняла участие в конкурсе по поеданию мучных изделий и, находясь буквально в шаге от победы, положила в рот сразу несколько кусков торта. В результате конкурсантка подавилась и, как видно на кадрах, внезапно потеряла сознание. Запись трагического инцидента оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

Посетители бара подбежали к девушке и впоследствии немедленно вызвали скорую помощь. Однако было уже поздно. Прибывшие на место медики констатировали смерть 23-летней москвички.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рязани соревнования по парашютному спорту чуть не закончились трагедией.