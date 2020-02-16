Момент гибели девушки на конкурсе по поеданию пирожных попал на видео
Инцидент произошел в московском баре. Прибывшие на место медики констатировали смерть 23-летней москвички.
Закрыть
Смотрите также:
Дочь звезды «Спартака» Рейнгольда назвала причину его смерти
Сын экс-президента Киргизии Акаева скончался в Москве
Умерла актриса из «Операции «Ы» Светлана Агеева
В Москве прощаются с протоиереем Всеволодом Чаплиным
Стали известны последние слова актера Николая Караченцова
Патриарх Кирилл выразил соболезнования прихожанам и близким Всеволода Чаплина
«Будет очень не хватать»: Милонов прокомментировал смерть протоиерея Чаплина
Изменено время прощания с худруком «Современника» Галиной Волчек
Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек
Главврач клиники, где умер Лужков, рассказал об инфаркте бывшего мэра Москвы
Отпевание Юрия Лужкова состоится в Храме Христа Спасителя
Умер один из создателей систем ПРО Валентин Пантелеев
Прощание с Петром Смидовичем пройдет в театре 8 ноября
Памятник Николаю Караченцову установили на Троекуровском кладбище в Москве
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
Камеры видеонаблюдения сняли момент, как москвичка насмерть подавилась пирожным в столичном баре Killfish в Нижнем Сусальном переулке. Девушка приняла участие в конкурсе по поеданию мучных изделий и, находясь буквально в шаге от победы, положила в рот сразу несколько кусков торта. В результате конкурсантка подавилась и, как видно на кадрах, внезапно потеряла сознание. Запись трагического инцидента оказалась в распоряжении 5-tv.ru.
Посетители бара подбежали к девушке и впоследствии немедленно вызвали скорую помощь. Однако было уже поздно. Прибывшие на место медики констатировали смерть 23-летней москвички.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рязани соревнования по парашютному спорту чуть не закончились трагедией.
Нашли ошибку?