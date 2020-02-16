«Нельзя было пить»: Отец девушки, погибшей на конкурсе по поеданию пирожных в Москве

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 253

По словам родителей 23-летней девушки, она страдала хроническим заболеванием.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru

Родители 23-летней москвички, скончавшейся во время конкурса по поеданию пирожных в столичном баре Killfish, рассказали о состоянии здоровья дочери накануне смерти. По предварительным данным, девушка положила в рот сразу три пирожных, подавилась и внезапно потеряла сознание. Прибывшие на место медики не смогли ее спасти.

Как рассказал отец погибшей в интервью 5-tv.ru, его наследнице нельзя было пить алкоголь, хотя, как стало известно 5-tv.ru, девушка употребляла спиртное.

«Ей нельзя было пить, она не болела», — отметил родитель.

В то же время мать умершей добавила, что девушка страдала хроническим заболеванием.

«Хроника у нее была», — добавила женщина.

Точная причина смерти 23-летней москвички устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам подруги погибшей, у нее было диагностировано онкологическое заболевание.

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