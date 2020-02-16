Подруга погибшей москвички рассказала о состоянии подруги до конкурса по поеданию пирожных
23-летняя девушка взяла сразу несколько мучных изделий и разом положила их себе в рот.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин, 5-tv.ru
Подруга погибшей на конкурсе по поеданию пирожных в московском баре Killfish рассказала о состоянии 23-летней девушки накануне соревнований. По словам приятельницы умершей, у жительницы столицы было диагностировано онкологическое заболевание, и перед конкурсом она немного выпила алкоголя.
Ранее сообщалось, что конкурсантка положила в рот сразу три пирожных, вследствие чего подавилась и внезапно потеряла состязание. Однако, по словам ее подруги, точная причина смерти на данный момент неизвестна.
«Она съела пирожных, их было три, и пыталась прожевать. То ли подавилась, то ли еще что-то. Потом она упала мне на руки», — вспомнила приятельница погибшей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагический инцидент произошел в Нижнем Сусальном переулке. Посетители бара экстренно вызвали скорую помощь, но было уже поздно.
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