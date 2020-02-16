В пресс-службе костромского губернатора пояснили его слова о коррупции
Сергей Ситников заявил на днях, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин
В пресс-службе губернатора Костромской области Сергея Ситникова пояснили его высказывание о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции 13 февраля, когда один из журналистов поинтересовался, не является ли коррупцией бесплатное предоставление губернатору зала для проведения мероприятия. По мнению представителя пресс-службы, это неверная трактовка антикоррупционного законодательства.
«Журналист спросил, платили ли за аренду зала, организаторы ответили, что зал был предоставлен бесплатно на эти два часа. И Сергей Константинович, собственно говоря, прокомментировал конкретно этот случай. То есть он не комментировал антикоррупционное законодательство, он отметил, что некоторые антикоррупционные меры, которые предпринимаются, они, наверное, избыточны либо трактуются неверно», — пояснили в пресс-службе главы региона.
Что касается фразы о том, что страшнее самой коррупции — борьба с коррупцией, то, по словам пресс-секретаря, это расхожее выражение, и губернатор Ситников не является ее автором.
«Сергей Константинович отреагировал на конкретный вопрос. Ничего более сказано не было <…> Был задан конкретный вопрос. Был получен конкретный ответ», — заявили в пресс-службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию. Он возглавлял регион 20 лет.
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