Названы предположительные причины нападения мужчины на алтарников в храме Москвы

Названы предположительные причины нападения мужчины с ножом на алтарников в московском храме Святителя Николая. Согласно одной из версий, подозреваемый находился под действием наркотических препаратов. У него был обнаружен при себе сверток с порошкообразным веществом растительного происхождения — предположительно, наркотиками. Однако точная информация на этот счет будет получена только после проведения экспертизы.

Согласно другой версии, причиной агрессивного поведения возможного преступника могло стать помутнение рассудка. В то же время доказательств данного факта в настоящий момент нет. В ходе обысков дома у мужчины никаких экстремистских материалов не было обнаружено, в подобных организациях он также не состоял. Соседи сообщили, что подозреваемый всегда казался уравновешенным, регулярно посещал церковь. На шее у него был надет крестик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать подозреваемого утверждает, что ее сын не состоял на учете в полиции и у психиатров. Известно, что мужчина трудится разнорабочим в строительной фирме.