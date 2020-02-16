Видео пожара в торговом центре в Брянске в разгар выходного дня

Пожар произошел в пиццерии в торговом центре в Брянске днем в воскресенье. На кадрах очевидцев видно, что прямо за кассой полыхает пламя, посетители пиццерии спешно покидают помещение.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Спасатели эвакуировали на улицу были эвакуированы почти 300 человек, пишет портал bryansku.ru.

Другие подробности пока не приводятся. О пострадавших информация не поступала.

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