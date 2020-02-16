Видео пожара в торговом центре в Брянске в разгар выходного дня

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Сергей Зеленский
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Из здания были эвакуированы около 300 посетителей и сотрудников.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников, ВКонтакте @secret_32

Пожар произошел в пиццерии в торговом центре в Брянске днем в воскресенье. На кадрах очевидцев видно, что прямо за кассой полыхает пламя, посетители пиццерии спешно покидают помещение.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Спасатели эвакуировали на улицу были эвакуированы почти 300 человек, пишет портал bryansku.ru.

Другие подробности пока не приводятся. О пострадавших информация не поступала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на заводе «Красный треугольник» в Петербурге.

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