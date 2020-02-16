Ирина Отиева согласилась спеть на свадьбе за гонорар в 10 тысяч долларов

После скандальной телепередачи, в которой знакомые певицы Ирины Отиевой рассказали о ее депрессии и алкогольной зависимости, артистка получила приглашение выступить на свадьбе за гонорар в десять тысяч долларов (это около 690 тысяч рублей). Об этом сообщил сайт KP.RU, корреспонденты которого пообщались с организаторами торжества.

«Выглядит она хорошо, поет вживую. Даже если молодую стройную женщину, беседующую на кухне под бутылочку игристого, снять камерой айфона снизу, то может выйти двойной подбородок и не самый приятный портрет. Да, мы сделали предложение о выступлении Отиевой. После некоторых раздумий Ирина согласилась спеть в конце мае на свадьбе, организацией которой мы сейчас занимаемся», — цитирует издание неназванный источник.

Сообщается, что свадьба «очень обеспеченных людей» состоится в мае. Торжество, с участием «важных гостей» будет закрытым, фото и видеосъемка на нем будет запрещена. Размер гонорара был заявлен представителями Отиевой, другие условия выступления артистки пока не обсуждались.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в конце января на одном из федеральных каналов вышло ток-шоу об исчезнувшей около десяти лет назад некогда популярной советской и российской певице Ирины Отиевой. Знакомые 61-летней артистки рассказали, что страдающей алкоголизмом и депрессией исполнительнице нужна помощь. Были также продемонстрированы кадры, на которых Ирина сидя на своей кухне в не очень опрятном виде жалуется журналистам на скромную пенсию, на забвение публики и коллег по цеху. Сама Ирина Отиева объяснила, что это была провокация и ее, больную, снимали на скрытую камеру.