Ирина Отиева согласилась спеть на свадьбе за гонорар в 10 тысяч долларов
Выгодное предложение поступило артистке после скандала с телешоу, где ее обвинили в злоупотреблении алкоголем.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Фото, видео: Олег Булдаков / ИТАР-ТАСС
После скандальной телепередачи, в которой знакомые певицы Ирины Отиевой рассказали о ее депрессии и алкогольной зависимости, артистка получила приглашение выступить на свадьбе за гонорар в десять тысяч долларов (это около 690 тысяч рублей). Об этом сообщил сайт KP.RU, корреспонденты которого пообщались с организаторами торжества.
«Выглядит она хорошо, поет вживую. Даже если молодую стройную женщину, беседующую на кухне под бутылочку игристого, снять камерой айфона снизу, то может выйти двойной подбородок и не самый приятный портрет. Да, мы сделали предложение о выступлении Отиевой. После некоторых раздумий Ирина согласилась спеть в конце мае на свадьбе, организацией которой мы сейчас занимаемся», — цитирует издание неназванный источник.
Сообщается, что свадьба «очень обеспеченных людей» состоится в мае. Торжество, с участием «важных гостей» будет закрытым, фото и видеосъемка на нем будет запрещена. Размер гонорара был заявлен представителями Отиевой, другие условия выступления артистки пока не обсуждались.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, в конце января на одном из федеральных каналов вышло ток-шоу об исчезнувшей около десяти лет назад некогда популярной советской и российской певице Ирины Отиевой. Знакомые 61-летней артистки рассказали, что страдающей алкоголизмом и депрессией исполнительнице нужна помощь. Были также продемонстрированы кадры, на которых Ирина сидя на своей кухне в не очень опрятном виде жалуется журналистам на скромную пенсию, на забвение публики и коллег по цеху. Сама Ирина Отиева объяснила, что это была провокация и ее, больную, снимали на скрытую камеру.
Нашли ошибку?