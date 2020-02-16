Несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной просит в соцсетях деньги на билет до Москвы
Фрейя Зильбер говорит, что хочет навестить сына и отвезти ему подарок, но средств ни на то, ни на другое у нее нет.
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Фото, видео: Instagram
Несостоявшаяся невестка актрисы Марии Шукшиной Фрея Зильбер, оставившая больше месяца назад своего сына — маленького Марка на попечение свекрови, теперь просит деньги у своих подписчиков в Insgagram на билет до Москвы. Бывшая девушка сына знаменитой актрисы Макара Касаткина говорит, что хочет навестить сына, но денег на это у нее нет, пишут «Дни.ру».
«Ребята, прошу вашей помощи. Хочу съездить в Москву к Маркуше, провести с ним немножко времени, но с деньгами сейчас очень тяжело, денег нет пока что даже на билет! Хотелось бы, чтобы и на подарок хватило ему, но основное это дорога туда и номер в отеле, где я с ним проведу время», — написала Фрея.
Как ранее писал 5-tv.ru, в начале января Мария Шукшина, долго не признававшая внука, наконец познакомилась с малышом. Актриса выложила кадры с двухлетним Марком на своей страничке в соцсетях и объяснила, что конфликт урегулирован, поскольку закончился контракт Фреи Зильбер со скандальным ток-шоу, развернувшим «грязную кампанию» вокруг семьи Шукшиных. Позже Мария рассказала, что крестила мальчика.
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