Видео: Мария Шукшина наконец познакомилась с внуком и забрала его к себе

Мария Шукшина и ее 22-летний сын Макар Касаткин смогли наконец познакомиться с малышом Марком, которого родила в апреле 2018 года несостоявшаяся невестка актрисы Фрейя Зильбер. Об урегулировании скандала, в эпицентре которого оказалось семейство Шукшиных после появления девушки на ток-шоу, Мария сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав умилительное видео с малышом на фоне новогодней елки.

«Слава Богу за все! И за то, что наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! Два года продолжалась грязная кампания, инициированная Малаховым и Ко с целью травли моей семьи. Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья!», — написала актриса.

Instagram @shukshina_maria

Далее она поясняет, что по условиям контракта, Зильбер не могла прийти с сыном к ним без телекамер и редакторов шоу.

«Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев!», — продолжила Шукшина, добавив, что ей и ее семье «не в чем и не перед кем оправдываться», и она живет «в ладу со своей совестью».

Она также рассказала, что после расторжения контракта Фрейя пришла к ним в первых числах нового года и попросила, чтобы некоторое время Марк пожил в их доме.

«На что мы с радостью и согласились!» — сообщила Мария Шукшина.

По ее словам, еще в мае 2019 года ее сын обратился в суд с просьбой официально признать его отцом Марка и предоставил выписку из банка о том, что регулярно перечислял ребенку алименты. В декабре суд удовлетворил иск, и теперь Марк находится в отцовском доме на законных основаниях.

Ранее, как писал 5-tv.ru, дочь Марии Шукшиной Анна заявила, что Фрейя Зильбер разгромила кувалдой московскую квартиру матери своего несостоявшегося жениха. А в сентябре в одном из ток-шоу выяснилось, что маленький Марк живет в Барнауле с бабушкой по материнской линии, пока Фрейя лечится от алкогольной зависимости.