Мария Шукшина крестила внука от экс-возлюбленной сына Макара

Мария Шукшина недавно поделилась на своей страничке в Instagram кадрами крещения внука Марка — мальчику уже исполнилось два года. Внимательный малыш изучал церковную атрибутику в храме будто был в предвкушении от предстоящего таинства.

«Вот теперь и у нашего Маркуши есть ангел-хранитель, который будет охранять его от всего плохого, и никакой враг теперь ему не страшен, а нам и подавно!» — рассказала звездная бабушка.

По словам актрисы, с родным внуком ей удалось по-человечески познакомиться только через два года — тогда же истек контракт экс-возлюбленной сына Макара Фрейи Зильбер с Андреем Малаховым. После чего, мама малыша пошла на перемирие и разрешила звездной семье видеться с ребенком. Хотя изначально поговаривали, что она забеременела от парня специально, чтобы говорить всем о родстве с Шукшиными.

Фрейя встречалась с Макаром Касаткиным в 2017-м. Пара рассталась, когда девушка была беременна. Тогда в эфире популярного шоу она заявила, что именно возлюбленный выгнал ее из дома — очередной громкий скандал потрепал фамилию Шукшиных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Шукшина познакомилась с внуком и забрала его к себе.