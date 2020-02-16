Пожилой серб идет пешком в Москву на празднование Юбилея Победы
72-летний мужчина намерен преодолеть 2 640 километров.
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Фото, видео: YouTube @Jutarnji Program TV HAPPY
Житель сербского городка Ужице Милован Милутинович отправился пешком в Москву чтобы 9 мая воочию увидеть парад Победы, а также пожать руку президенту России Владимиру Путину, пишет «Экономика сегодня».
72-летнему мужчине придется преодолеть 2 640 километров через территорию Венгрии, Польши и Белоруссии.
«Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов», — рассказал он.
Несмотря на пенсионный возраст, Милутинович — обладатель черного пояса по карате (пятый дан), призер национальных соревнований по бодибилдингу. Более того, он также стал студентом факультета физической культуры в Нови-Садском университете, где планирует написать научный труд. По его словам, к путешествию в Россию он готовился полгода.
«Попытаюсь на День победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю», — отметил серб.
Милутинович не впервые идет пешком на такие внушительные расстояния. В 2012 году он преодолел 2,5 тысячи километров до Лондона, где посмотрел Олимпиаду. Всего он дважды становился рекордсменом Гиннеса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад в преддверии 75-летнего юбилея пытается очернить роль СССР в победе над нацистами.
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