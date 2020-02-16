Пожилой серб идет пешком в Москву на празднование Юбилея Победы

Житель сербского городка Ужице Милован Милутинович отправился пешком в Москву чтобы 9 мая воочию увидеть парад Победы, а также пожать руку президенту России Владимиру Путину, пишет «Экономика сегодня».

72-летнему мужчине придется преодолеть 2 640 километров через территорию Венгрии, Польши и Белоруссии.

«Планирую проходить по 40 километров в день. Маршрут: Ужице-Валево-Белград-Будапешт-Краков-Минск-Москва. Я готов, и ничего не опасаюсь, кроме морозов», — рассказал он.

Несмотря на пенсионный возраст, Милутинович — обладатель черного пояса по карате (пятый дан), призер национальных соревнований по бодибилдингу. Более того, он также стал студентом факультета физической культуры в Нови-Садском университете, где планирует написать научный труд. По его словам, к путешествию в Россию он готовился полгода.

«Попытаюсь на День победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю», — отметил серб.

Милутинович не впервые идет пешком на такие внушительные расстояния. В 2012 году он преодолел 2,5 тысячи километров до Лондона, где посмотрел Олимпиаду. Всего он дважды становился рекордсменом Гиннеса.

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