«Внутри боль и горе»: Звезда «Дома-2» Яббаров рассказал о страшной трагедии в семье

Участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров на своей странице в Instagram сообщил о трагедии в семье. Из жизни ушла его 17-летняя племянница Вероника. Звезда телестройки признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Боль переполняет его.

«Не могу в это даже поверить, внутри боль. Вероничка, племяшка прости за все если чем-то когда-то обидел. Почему так рано уходят из жизни дети? Мы всегда тебя будем помнить! Пишу пост, а слезы не могу остановить. Покойся с миром!» — с грустью отметил Яббаров.

Instagram @yabbarov_555

Как отмечает «Утро.ру» свой пост молодой человек сопроводил фотографией с родственницей. Причины ее смерти он не уточнил.

Фанаты поддержали кумира в комментариях и посоветовали не падать духом.

«Илюха, не грусти… Все наладится!»

«Мои соболезнования», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из операторов популярного телевизионного проекта «Дом-2» Владимир Даниловский умер на съемочной площадке.