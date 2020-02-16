«Внутри боль и горе»: Звезда «Дома-2» Яббаров рассказал о страшной трагедии в семье
На своей странице в Insatgram участник телепроекта сообщил о смерти племянницы.
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Фото, видео: Instagram @yabbarov_555
Участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров на своей странице в Instagram сообщил о трагедии в семье. Из жизни ушла его 17-летняя племянница Вероника. Звезда телестройки признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Боль переполняет его.
«Не могу в это даже поверить, внутри боль. Вероничка, племяшка прости за все если чем-то когда-то обидел. Почему так рано уходят из жизни дети? Мы всегда тебя будем помнить! Пишу пост, а слезы не могу остановить. Покойся с миром!» — с грустью отметил Яббаров.
Как отмечает «Утро.ру» свой пост молодой человек сопроводил фотографией с родственницей. Причины ее смерти он не уточнил.
Фанаты поддержали кумира в комментариях и посоветовали не падать духом.
«Илюха, не грусти… Все наладится!»
«Мои соболезнования», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из операторов популярного телевизионного проекта «Дом-2» Владимир Даниловский умер на съемочной площадке.
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