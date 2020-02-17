🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 февраля, Луна в Стрельце располагает к продолжению начатых дел и помогает в решении личных вопросов.

♈ Овен

Задумайтесь о любви без привязки к какому-то конкретному человеку. Посмотрите на красоту вокруг и найдите романтику в привычных вещах. Вселенная открыта для вас и готова отвечать добром на добро. Пора отключить в себе скучного прагматика и дать волю душе.

Космический совет: думайте о любви как о вибрации, а не как о чувстве к какому-то человеку.

♉ Телец

Время оборвать нить привязанности. Будьте благодарны бывшему партнеру за радостные моменты. Признайте уроки, которые вы получили, и знайте, что они приближают вас к истине. Хороший способ развеять хандру: поход в баню и чашка любимого чая после мытья.

Космический совет: не оглядывайтесь назад.

♊ Близнецы

Вы слишком корите себя за неудачи. Разговаривая с собой, следите за внутренней речью. Проявите к себе доброту и сострадание. Отпустите суждения. Если вы споткнулись и упали во время пути, это нормально.

Космический совет: будьте внимательны к тому, как обращаетесь к себе.

Никола Студеный: что можно и нельзя делать 17 февраля

♋ Рак

Другие, как и вы, тоже хотят, как лучше. Не боритесь с ними, а составьте одну команду. Пробудите свою эмпатию и прислушайтесь к ним. Как если бы хотели, чтобы прислушались к вам. Доброта и сострадание — это подарок. Постарайтесь любить людей такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотите их видеть.

Космический совет: не противоборствуйте, а ищите компромиссы.

♌ Лев

Сегодня отличный день для сильных намерений. Они дают вам основу для следования мечтам. Пересмотрите свои цели и определитесь, какую жизнь вы хотите построить в дальнейшем. Визуализация приблизит к желаемому. Поверьте, что у вас хватит смелости расставить приоритеты и сделать уверенный шаг.

Космический совет: установите четкие намерения.

♍ Дева

Как и все, вы унаследовали мудрость поколений и подкрепили ее личным опытом. Это то, чем вы можете воспользоваться, оставшись без дальнейшего плана. Вы уже знаете почти все, что нужно. А то, чего не знаете, вы приобретаете в этой жизни. Научитесь опираться на себя, прежде чем обращаться за помощью к другим.

Космический совет: доверьтесь внутренней мудрости.

♎ Весы

Одни плывут по течению, другие творят свою судьбу сами. Вы из тех, кто способен чувствовать связь с высшими силами и видеть истину сквозь завесу тумана. Не сомневайтесь в собственных возможностях и не бойтесь подарить миру свет.

Космический совет: смело идите своим путем.

♏ Скорпион

Если вы чувствуете себя измотанным, виноватым или обиженным, пора заняться собой. Жизнь для других — это прекрасно, но не ценой личной жертвы. Сделайте шаг назад, чтобы пересмотреть ситуацию. Когда вы начнете уважать собственные границы, другие тоже станут их уважать.

Космический совет: уважайте собственные границы.

♐ Стрелец

Вы взвалили на себя слишком большой груз. Ваша перегруженность работой — результат желания управлять всеми процессами разом. Обращайтесь за поддержкой к единомышленникам. Потратьте время на создание и обучение команды, чтобы вы могли делегировать задачи. Соло — это красиво, но для создания представления нужен оркестр.

Космический совет: научитесь делегировать.

♑ Козерог

Возможно, вы переживаете сложный период. Не стесняйтесь попросить помощи. Вы окружены людьми, которые хотят облегчить ваши дни. Пришло время опереться на них. Страдая от лишней нагрузки, вы наполняетесь обидой. Чтобы избежать этого, отойдите на шаг в сторону и освободите место для тех, кто желает вам добра.

Космический совет: обратитесь за помощью.

♒ Водолей

Все во Вселенной работает по принципу баланса между отдачей и получением. Растения снабжают нас кислородом, а мы выдыхаем необходимый им диоксид углерода. Ничто не пропадет зря. Вспомните об этом. Позвольте себе свободно отдавать и отпустите чувство нехватки. Вселенная о вас позаботится.

Космический совет: не переживайте о нехватке.

♊ Рыбы

Вы та сторона, что свободно отдает и уклоняется от получения. Не удивляйтесь, если в результате вы ощущаете боль. Пора поверить, что вы заслуживаете любви, и сделать внутренний сдвиг. Не стоит себя недооценивать и заочно лишать себя благ.

Космический совет: позвольте себе получить желаемое.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля