Как россияне будут отдыхать в феврале и марте

В Роструде напомнили о выходных днях, ожидающихся в феврале и марте в связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Поскольку мужской праздник выпадает на воскресенье, выходной день c 23 февраля переносится на понедельник.

В то же время 21 февраля остается несокращенным днем, отмечает «Российская газета» со ссылкой на представителя ведомства. Таким образом, в феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя с 25 февраля по 28-е.

Подобная картина наблюдается в марте. Так как международный женский день также выпадает на воскресенье, выходной ожидается 9 марта, а дни с 10-го по 13-е — останутся рабочими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о майских праздниках в 2020 году.