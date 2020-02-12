Как россияне будут отдыхать в феврале и марте
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях, которые ожидаются с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, /Federation Council of Russia, /Leo Preobrazhensky
В Роструде напомнили о выходных днях, ожидающихся в феврале и марте в связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Поскольку мужской праздник выпадает на воскресенье, выходной день c 23 февраля переносится на понедельник.
В то же время 21 февраля остается несокращенным днем, отмечает «Российская газета» со ссылкой на представителя ведомства. Таким образом, в феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя с 25 февраля по 28-е.
Подобная картина наблюдается в марте. Так как международный женский день также выпадает на воскресенье, выходной ожидается 9 марта, а дни с 10-го по 13-е — останутся рабочими.
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