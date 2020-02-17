Момент обрушения сотовой вышки с ремонтниками в Москве попал на видео

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Марина Неруцких
Эксклюзив 24

Проезжавший мимо мачты сотовой связи Mercedes зацепил страховочный трос, в результате часть вышки вместе с рабочими упала.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

Момент обрушения сотовой вышки с ремонтниками в Москве попал на видео. В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камеры наружного наблюдения, которая запечатлела трагический инцидент, произошедший накануне вечером на северо-востоке столицы.

На кадрах видно, как проезжавший мимо мачты сотовой связи Mercedes зацепил страховочный трос, в результате часть вышки вместе с двумя рабочими упала. Падение с высоты оказалось смертельным для обоих мужчин. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому принадлежит иномарка, спровоцировавшая несчастный случай во время проведения ремонтных работ на вышке сотовой связи в СВАО Москвы.

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