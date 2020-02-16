Стало известно, кому принадлежит Mercedes, сваливший сотовую вышку в Москве

Стало известно, кому принадлежит автомобиль марки Mercedes, сваливший мачту сотовой связи на северо-востоке Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, машина зарегистрирована на имя Николая Сурикова. Кто был за рулем иномарки, уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СВАО Москвы погибли двое мужчин, проводивших ремонтные работы на сотовой вышке. Ремонтники упали с высоты и получили смертельные травмы.

По предварительным данным, причиной ЧП стал страховочный трос мачты сотовой связи, который намотался на колеса проезжавшего мимо Mercedes.