Стало известно, кому принадлежит Mercedes, сваливший сотовую вышку в Москве
В результате падения мачты связи на улице Малыгина погибли двое ремонтников.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru
Стало известно, кому принадлежит автомобиль марки Mercedes, сваливший мачту сотовой связи на северо-востоке Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, машина зарегистрирована на имя Николая Сурикова. Кто был за рулем иномарки, уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СВАО Москвы погибли двое мужчин, проводивших ремонтные работы на сотовой вышке. Ремонтники упали с высоты и получили смертельные травмы.
По предварительным данным, причиной ЧП стал страховочный трос мачты сотовой связи, который намотался на колеса проезжавшего мимо Mercedes.
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