Стало известно, кому принадлежит Mercedes, сваливший сотовую вышку в Москве

|
Марина Неруцких
49

В результате падения мачты связи на улице Малыгина погибли двое ремонтников.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru

Стало известно, кому принадлежит автомобиль марки Mercedes, сваливший мачту сотовой связи на северо-востоке Москвы. Как сообщает РЕН ТВ, машина зарегистрирована на имя Николая Сурикова.  Кто был за рулем иномарки, уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СВАО Москвы погибли двое мужчин, проводивших ремонтные работы на сотовой вышке. Ремонтники упали с высоты и получили смертельные травмы. 

По предварительным данным, причиной ЧП стал страховочный трос мачты сотовой связи, который намотался на колеса проезжавшего мимо Mercedes.

+3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля для всех знаков зодиака

Новости СМИ2