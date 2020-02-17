Россиянин стал долларовым миллиардером благодаря стартапу

Россиянин Николай Сторонский вошел в список долларовых миллиардеров, основанный им финтех-стартап Revolut получил очередную порцию инвестирования на $500 миллионов.

Как сообщает Forbes со ссылкой на собственный источник, доля Сторонского в британской финансово-технологической компании составляет около 30%. Когда стартап довел свою стоимость до шести миллиардов долларов, состояние россиянина составило около $1,65 миллиарда.

Представители Revolut в настоящее время никак не прокомментировали сделку. Ожидается, что об итогах нового раунда будет объявлено на следующей неделе. По предварительной информации, основным инвестором выступила компания Technology Crossover Ventures.

Компания Revolut получила широкую известность благодаря сервису, позволяющему экономить на валютных транзакциях.

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