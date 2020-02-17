Пласидо Доминго выступил в Мариинском театре

Всемирно известный оперный певец Пласидо Доминго выступил в Петербурге. Знаменитый испанский тенор на сцене Мариинского театра исполнил ту самую, заглавную партию, в опере Джузеппе Верди, которую так и не смог спеть здесь же на фестивале Белые ночи еще летом.

Тогда публика была разочарована. Сейчас это было блестящее выступление, как будто и не было проблем со здоровьем и скандальных разоблачений.

При мощном голосе и в добром здравии: Пласидо Доминго словно реабилитируется за свое несостоявшееся выступление. И снова доказывает — он именно тот артист, которого можно ждать хоть полгода.

За возвращением на сцену оперной звезды следил Ян Воскресенский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Пласидо Доминго в восторге от исполнения «Подмосковных вечеров».