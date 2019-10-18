Поклонники Пласидо Доминго в восторге от исполнения «Подмосковных вечеров»

Легендарный Пласидо Доминго в Москве. Испанский тенор выступил в концертном зале «Крокус Сити Холл», где собрались тысячи его поклонников.

Артист представил публике множество композиций в разных жанрах, в том числе, Besame Mucho. Но особый сюрприз от певца прозвучал на русском языке. Впервые Доминго исполнил «Подмосковные вечера».

Всего за вечер прозвучало 19 отрывков из музыкальных произведений испанских, итальянских, австро-венгерских и российских композиторов. Некоторые партии вместе с артистом исполнили российские оперные певицы Оксана Шилова и Мария Катаева, а также его сын — Пласидо Доминго — младший.

Еще один народный артист помогал испанцу на протяжении всего концерта. Музыкантам аккомпанировал государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал Башмет об обвинениях в домогательствах в адрес Пласидо Доминго.