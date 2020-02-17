Все портится и ломается: астрологи рассказали о влиянии ретроградного Меркурия
С 17 февраля ближайшая к Солнцу планета визуально начнет двигаться в обратную сторону.
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Ретроградный Меркурий не лучшим образом влияет на жизненные процессы землян, уверяют астрологи. В 2020 году ближайшая к Солнцу планета трижды сменит направление и визуально начнет двигаться в обратную сторону. Ближайший период продлится с 17 февраля по 10 марта, пишет издание 7дней.ru.
Попятное движение не более, чем иллюзия. Когда Меркурий приближается к Земле, кажется, что он ставится ретроградным. На самом деле он всегда движется вперед. Тем не менее астрологический прогноз на каждый такой отрезок времени неблагоприятен.
Эта планета покровительствует общению и связям между людьми. Когда Меркурий «дает задний ход», передаваемая информация искажается. Возникают трудности с подбором нужных слов и выражением мыслей. Поэтому обсуждение сложных вопросов лучше перенести на потом, если есть такая возможность.
Меркурий также отвечает за цифры, работу техники, ручной труд и творчество. В это время в головах у талантливых личностей появляется множество идей и фантазий. Пользуясь этим, можно создать нечто необычное и значимое. В остальном успеха ждать не приходится: техника дает сбои и приходит в негодность, автомобили не заводятся, в расчетах возникают ошибки, все валится из рук.
Апатичность, меланхолия и трудности с концентрацией внимания — типичные последствия обратного движения Меркурия. Работать на полную мощность будет сложно. Если не держать средний темп, можно выбиться из графика, говорят астрологи.
Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака.
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