«Пугачева и Валерия помолодели»: поклонники не узнали на фото Гагарину и Zivert

Поклонники Полины Гагариной не признали артистку на новом фото. Поп-звезду приняли за помолодевшую певицу Валерию.

На снимке, опубликованном на странице Гагариной в Instagram, артистка предстала в серебристом, облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Знаменитость позировала не одна — компанию ее составила российская поп-певица Zivert. Исполнительница хита «Life» предпочла стильный белый наряд: штаны, топ и современные массивные ботинки.

«С красоткой @_zivert. Песня года в Штутгарте! Спасибо всем за теплейшие аплодисменты», — подписала пост звезда.

Instagram @gagara1987

Фанаты отметили, что прическа Zivert повторяет завивку Пугачевой. А Гагарина чем-то похожа на этом фото на поп-исполнительницу Валерию. Снимок, как будто из 90-х, получился еще и благодаря ретро-стилю фотографии, которая якобы была сделана в феврале 1998 года.

«Зиверт похожа на Пугачеву в молодости»;

«Красивые какие»;

«Пугачева и Валерия помолодели»;

«Огненные девушки»;

«Дуэт бы классный получился»;

«Ох! Две любимые дивы»;

«Прямо Дискотека 80-х», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа разница в доходах Полины Гагариной и ее мужа Дмитрия Исхакова.