«Пугачева и Валерия помолодели»: поклонники не узнали на фото Гагарину и Zivert
Певицы успели сделать снимок перед концертом в Германии.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Поклонники Полины Гагариной не признали артистку на новом фото. Поп-звезду приняли за помолодевшую певицу Валерию.
На снимке, опубликованном на странице Гагариной в Instagram, артистка предстала в серебристом, облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Знаменитость позировала не одна — компанию ее составила российская поп-певица Zivert. Исполнительница хита «Life» предпочла стильный белый наряд: штаны, топ и современные массивные ботинки.
«С красоткой @_zivert. Песня года в Штутгарте! Спасибо всем за теплейшие аплодисменты», — подписала пост звезда.
Фанаты отметили, что прическа Zivert повторяет завивку Пугачевой. А Гагарина чем-то похожа на этом фото на поп-исполнительницу Валерию. Снимок, как будто из 90-х, получился еще и благодаря ретро-стилю фотографии, которая якобы была сделана в феврале 1998 года.
«Зиверт похожа на Пугачеву в молодости»;
«Красивые какие»;
«Пугачева и Валерия помолодели»;
«Огненные девушки»;
«Дуэт бы классный получился»;
«Ох! Две любимые дивы»;
«Прямо Дискотека 80-х», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа разница в доходах Полины Гагариной и ее мужа Дмитрия Исхакова.
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