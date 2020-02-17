Пассажир скончался в вагоне поезда в петербургском метрополитене

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Василий Заика
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ЧП произошло утром 17 февраля в районе станции «Площадь Ленина» на 1-й линии.

Фото: ТАСС / Шамуков Руслан

Пассажир скончался в вагоне поезда в петербургском метрополитене. По данным телеканала «78», ЧП произошло утром 17 февраля в районе станции «Площадь Ленина» на 1-й линии.

Как отметили в полиции, мужчина во время поездки внезапно почувствовал себя плохо. Подробности произошедшего выясняются. На работу метрополитена инцидент не повлиял.

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