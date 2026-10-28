Пара устроила драку с младенцем на руках в Санкт-Петербурге

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Потасовка произошла в вагоне метро.

Драка с младенцем на руках в метро Петербурга — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В петербургском метро молодая пара затеяла потасовку, держа на руках грудного ребенка. Об этом 5-tv.ru сообщила свидетельница Татьяна.

Инцидент произошел на перегоне «Девяткино» — «Академическая». В вагон вошла пара с грудным ребенком, и между ними вспыхнул конфликт. Женщина передала младенца мужчине и стала наносить ему удары руками и ногами.

В самый разгар потасовки мужчина положил громко плачущую дочь на соседнее сиденье и продолжил драку. Пассажиры поезда при этом никак не реагировали на происходящее. Тогда Татьяна решила взять ребенка к себе на руки.

«Я просто подошла, забрала девочку и сидела с ней, пока они не успокоились. На руках у меня она замолчала», — рассказала женщина.

Конфликт длился несколько минут, после чего пара вместе с дочерью вышла на станции «Академическая». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самаре двухмесячную девочку обнаружили в коляске у мусорных баков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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